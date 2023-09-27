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Министр туризма отправился в Эр-Рияд с историческим визитом
27.09.2023 10:01 Алина Груднева

Министр туризма отправился в Эр-Рияд с историческим визитом

Министр туризма Хаим Кац прибыл в Эр-Рияд с историческим визитом, чтобы принять участие в конференции Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Он стал первым израильским министром, возглавившим официальную делегацию в Саудовскую Аравию.

Поездка Каца продлится два дня. Он примет участие в нескольких мероприятиях и профессиональных дискуссиях, а также встретится с коллегами.

"Туризм – это мост между странами. Партнерство в вопросах, связанных с туризмом, имеет потенциал для экономического процветания. Я буду работать над созданием сотрудничества в рамках развития туризма и международных отношений Израиля", – сказал министр.
 

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