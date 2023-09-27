



Министр туризма отправился в Эр-Рияд с историческим визитом

Министр туризма Хаим Кац прибыл в Эр-Рияд с историческим визитом, чтобы принять участие в конференции Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).



Он стал первым израильским министром, возглавившим официальную делегацию в Саудовскую Аравию.



Поездка Каца продлится два дня. Он примет участие в нескольких мероприятиях и профессиональных дискуссиях, а также встретится с коллегами.



"Туризм – это мост между странами. Партнерство в вопросах, связанных с туризмом, имеет потенциал для экономического процветания. Я буду работать над созданием сотрудничества в рамках развития туризма и международных отношений Израиля", – сказал министр.

