



Министр требует от юридического советника начать расследование против Альшейха

Министр связи Шломо Кари обратился к юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара с требованием немедленно начать расследование против бывшего начальника полиции Рони Альшейха.



"Это история о банде “верховенства закона”. Альшейх обозначил премьер-министра как мишень, окружил его сетью “улик” и сфабрикованных обвинений, а его соучастник, генеральный прокурор, в итоге подал обвинительное заключение", - утверждает Кари. "Это настоящий правительственный переворот, который просто не сработал для них". Ранее Альшейх сказал: "Когда были выдвинуты обвинения против Нетаниягу, ожидалось, что он уйдет в отставку".



