



Министр Поруш рассказал как похудел на 37 килограммов

Меир Поруш, министр по делам Иерусалима и традиций Израиля и ответственный за гору Мерон, был недавно запечатлен на видео, снятом по просьбе "Аруц 7", в котором его спросили, как ему удалось сбросить 37 кг веса. Оне ответил: "Это не от операции или инъекций, просто не ем и не пью то, что вызывает ожирение. Торты я тоже не ем, а вот шаббатние трапезы - на полную катушку".



Советник Поруша рассказал о том, какой путь он выбрал: "Начал диету около 3 лет назад. Никаких попыток срезать углы, он просто старается правильно питаться и заниматься спортом. Кроме того, дома он ест только здоровую пищу, не притрагиваясь к нездоровой еде и не употребляя сладкого". Министр также редко пользуется лифтом и поднимается по сотням лестниц в день. Он живет на шестом этаже и по субботам, конечно, не пользуется лифтом".

