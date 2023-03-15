



Министр общественной дипломатии: "Хватит сравнивать меня с Геббельсом"

Министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян вызвала бурю негодования, когда, обращаясь к депутатам от оппозиции в Кнессете и упрекая их в том, что они сравнивают ее с министром нацистской пропаганды Йозефом Геббельсом, она сказала "это ваши семьи сгорели там".



"Они называют меня министром пропаганды — Геббельс здесь, Геббельс там", — сказала министр в своей речи, которая сегодня получила широкое распространение.



"В течение многих лет я хранила память о Холокосте… и это ваши семьи сгорели там", — заявила Дистель-Атбарян, очевидно, имея в виду европейское происхождение многих депутатов от оппозиции.



После протестов Дистель-Атбарян написала сегодня длинную ветку в Твиттере, в которой говорится, что она "поддерживает свои слова" и всего лишь пыталась сказать, что евреи в Израиле не должны использовать сравнения с Холокостом.



Министр считает, что сравнивая ее с Геббельсом, оппозиция таким образом преуменьшает его преступления.



"Я вижу, как в последние несколько часов СМИ (имеются в виду левые) изо всех сил стараются перевернуть мои слова, и я умоляю их — не делайте этого. Не для меня, а для шести миллионов наших граждан", — написала Дистель-Атбарян.

