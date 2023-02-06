



Министр обороны Украины Резников перейдет в другое ведомство

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что министр обороны Алексей Резников "переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше".



Он также подтвердил, что Буданов возглавит Министерство обороны, "что абсолютно логично для военного времени". Арахамия подтвердил также, что Клименко будет назначен главой МВД, а Малюк – СБУ. "Логика та же самая. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", - отметил глава фракции.



Вместе с тем, Резников в интервью УП заявил, что с ним не проводили никаких разговоров о том, что он должен прекратить свою деятельность на посту министра обороны.



"Я считаю, что любой чиновник точно должен знать, что он на своей должности не на всю жизнь, и должен быть готовым начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий. То что сделал - мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет на что посмотреть, что в том "wish-листе Санте" я выполнил. Остались только самолеты, все остальное получил для украинских Вооруженных сил, для сектора безопасности и обороны. И мне за это не стыдно. Что будет дальше - посмотрим, я оптимистичен". заявил он.



