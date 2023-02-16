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Министр обороны Украины и генсек НАТО обсудили внедрение стандартов НАТО
16.02.2023 14:07 Раиса Вовк

Министр обороны Украины и генсек НАТО обсудили внедрение стандартов НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги по имплементации стандартов НАТО в Украине.

Среди успешных решений Украины министр обороны выделил внедрение системы LOGFAS - одной из информационных систем логистики НАТО и стран-членов Альянса.

"Если коротко, это о минимизации времени планирования и максимизации скорости обмена логистическими планами, отчетами, как в силах обороны Украины, так и с нашими партнерами. Это о прозрачности, подотчетности и полной открытости с нашей стороны", - сообщил Резников.

Министр рассказал генсеку НАТО, как работает LOGFAS в Украине. Столтенберг в свою очередь приветствовал эти важные шаги.

"Доверие, прозрачность, единство и уверенность в Победе Украины. Это то, на чем строятся наши отношения со всеми партнерами и друзьями Украины", - добавил Резников.

Напомним, Столтенберг отметил, что Украина будет членом НАТО, но главным приоритетом сейчас является победа в войне с Россией.

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