



Министр обороны Италии Гвидо Крозетто среди ночи попал в больницу

Крозетто пришел в отделение скорой помощи Сан-Карло-ди-Нанси ночью один и пешком. Крозетто жаловался на сильную боль в груди. Источники в больнице говорят, что это может быть перикардит. Об этом пишет итальянская ANSA.



Премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала министру теплое сообщение: “ Крепко обнимаю и желаю скорейшего выздоровления министру Крозетто. С вашей силой и решимостью я уверена, что вы преодолеете и это испытание. Вперед, Гвидо”



Остальные политики Италии также засыпали соцсети передачей приветов и пожеланиями скорейшего выздоровления своему дорогому министру обороны.



