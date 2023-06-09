



Министр экономики – американским банкам: Реформа пройдет при согласии общества

Перед камерами представители "Ликуда" заявили, что судебная реформа будет принята в одностороннем порядке, если в резиденции президента не будут достигнуты договоренности. Однако за закрытыми дверями министр экономики Нир Баркат приложил все усилия, чтобы донести до американских банкиров и высокопоставленных бизнес-лидеров прямо противоположное.



“Реформа пройдет по согласованию. Это также позиция премьер-министра”, – сказал Баркат американским банкирам. “Нетаниягуу работает над тем, чтобы все пункты реформы проходили только при широком согласии общественности”.



Баркат также сказал, что переговоры в резиденции президента проходят “отлично”, и добавил, что “есть согласие по большинству вопросов. Оно близится к завершению”.



Между тем, другие члены “Ликуд” пригрозили продолжить судебную реформу, если в резиденции президента не будет достигнуто договоренности.

“Реформа будет. Неясно только, насколько обширно”, – сказал министр культуры и спорта Мики Зоар. “Это понимает и премьер-министр – без продвижения судебной реформы правительству не выжить”.