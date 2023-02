Министерство по делам диаспоры переименуют и назначат нового гендиректора

В воскресенье, 5 февраля, правительство официально проголосовало за изменение названия "Министерства по делам диаспоры" на "Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом" . Смена наименования министерства также включала передачу полномочий по борьбе с бойкотами, санкциями и изъятиями BDS из ведения МИД.



Правительство также одобрило назначение Ави Коэна Скали генеральным директором министерства. Коэн Скали ранее занимал должность генерального директора Министерства Иерусалима и наследия, а также Министерства социального равенства. Он также занимал руководящие должности в канцелярии Премьер-министра, Министерстве экономики и Министерстве финансов.



Министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли в воскресном пресс-релизе заявил: “Коэн Скали является талантливым менеджером и обладает обширными знаниями о работе правительственных министерств. Я уверен, что его назначение заставит министерство двигаться вперед”.



“На министерство возложены два национальных вопроса – отношения Государства Израиль с еврейским народом в диаспоре и бескомпромиссная борьба за искоренение явления делегитимации антисемитизма в Государстве Израиль”, – сказал Коэн Скали.



Ожидается, что Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом примет около 30 сотрудников МИД, которые работали в Министерстве по стратегическим вопросам до 2021 года. Ведомство получит дополнительно 120 миллионов шекелей в свой бюджет на деятельность по борьбе с антисемитизмом и движением BDS.



Кроме того, сумма в размере около 100 миллионов шекелей за четыре года будет выделена полугосударственной компании, которая раньше называлась Concert, а теперь называется Voices of Israel. Цель этой компании, которая является совместным предприятием с еврейскими и израильскими филантропами, состоит в том, чтобы бороться с BDS и продвигать произраильские нарративы во всем мире.

The Diaspora Affairs Ministry has a new name: The Diaspora Affairs and Combating Antisemitism Ministry.

It also has a new director general: Avi Cohen Scali.@AmichaiChikli @Jerusalem_Posthttps://t.co/Wi6FdvpzJK pic.twitter.com/PGAO5IiBvu