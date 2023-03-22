



Минфин предупреждает Смотрича: Судебная реформа может привести к катастрофе

Согласно отчету Министерства финансов, опубликованному в понедельник, если кредитный рейтинг Израиля будет понижен в результате законодательства о cудебной реформе, ожидается, что экономика потеряет от 15 до 30 миллиардов шекелей в год.



В понедельник вечером высокопоставленные чиновники министерства финансов представили министру финансов Бецалэлю Смотричу суровый предупредительный отчет, в котором прогнозировались серьезные экономические последствия, которые могут возникнуть после принятия предложенной правительством реформы.



В беседе высокопоставленных чиновников со Смотричем были представлены макроданные Израиля и отмечены возможные риски из-за реформы и протестов против нее.



Утверждается что ослабление системы сдержек и противовесов в правовой системе приведет к тому, что Израиль получит более низкий кредитный рейтинг. Это, в свою очередь, будет препятствовать инвестициям в высокотехнологичный сектор со стороны иностранных инвесторов, тем самым подрывая одну из основных рабочих лошадок израильской экономики и потенциально приводя к национальной "утечке мозгов", поскольку предприниматели будут искать новую базу для своих компаний, чтобы стать более привлекательными для инвесторов.



В отчете отмечены заявления рейтинговых компаний Moody's и Fitch, которые уже предупредили о возможных последствиях законодательной процедуры для кредитного рейтинга Израиля. “Упоминание рейтинговых компаний имеет большое значение, поскольку их профессиональная оценка дает инвесторам информацию о присущих им рисках и перспективах”, — говорится в сообщении.



На данный момент очевидно, что предлагаемые изменения в правовой системе воспринимаются соответствующими международными органами как те, которые могут ослабить институты государства. Сила институтов является центральным фактором при определении кредитного рейтинга Израиля и израильских компаний.



“Поэтому, в той мере, в какой кредитно-рейтинговые компании объясняют, что законодательные меры ослабят институты, их одобрение может привести к понижению рейтинга, несмотря на все связанные с этим экономические последствия, как обсуждалось выше”, — отмечается в документе, добавляя, что “последствия негативных настроений на рынках может материализоваться даже в сценарии, когда законодательные меры продвигаются отдельно и постепенно”.



В ответ на это Смотрич заявил: "Мы все несем ответственность за экономику Государства Израиль, и наша роль, наряду с анализом и оценкой ситуации, заключается также в подготовке к любому сценарию, формулировании бюджетных и системных решений и превращении вызовов в возможности. Израильская экономика сильна, и текущие данные, представленные на слушаниях, по-прежнему свидетельствуют о ее силе и большом потенциале роста израильской экономики."



"Стабильность и социальная сплоченность являются важными элементами для Государства Израиль как общества и для израильской экономики, которая всегда подвержена ожиданиям и нуждается в стабильности", - добавил он.



"Моя позиция в отношении реформы известна, и я считаю, что она имеет большие возможности для экономики в области правовой определенности и возобновления синергии между полномочиями и ответственностью таким образом, что это приведет к более гибкой модели управления рисками, которая приведет к сокращению бюрократии и регулирования и, в любом случае, к большому росту. С божьей помощью мы продолжим управлять экономикой с широкой национальной ответственностью ", - сказал министр.



