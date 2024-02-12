



Милей нанес визит тому самому Папе, которого не так давно называл “имбецилом”

Президент Аргентины Хавьер Милей удостоился высочайшей аудиенции у Папы Римского Франциска, который сам, к слову, аргентинец.



Это произошло потому что в воскресенье, 11 февраля, Папа Римский Франциск канонизировал первую святую из Аргентины - Марию Антонию де Пас Фигероа (Мама Антула). Новая святая также принадлежит к ордену иезуитов, как и сам Папа. Это и послужило поводом для их личной встречи, хотя Милей в прошлом называл Папу “имбецилом, который пропагандирует коммунизм”.



На сегодня,12 февраля, Милея запланирована личная встреча с Франциском.



Милей также приглашал Папу Римского посетить Аргентину, куда понтифик (его имя до вступления на престол — Хорхе Марио Бергольо) не возвращался с тех пор, как возглавил Римско-католическую церковь.





