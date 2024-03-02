



Милей - Конгрессу Аргентины: “Если вы ищете конфронтацию, вы ее получите”

Президент Аргентины Хавьер Миллей, вступивший в должность в декабре прошлого года, в своем первом выступлении перед членами Аргентинского национального конгресса заявил, что он полон решимости провести реформы, которые он планирует провести “с политической поддержкой или без нее”.



“Мы собираемся изменить страну к лучшему, с поддержкой политических лидеров или без нее, используя все политические ресурсы правительства”.



Позже он предупредил членов Конгресса: “Если вы ищете конфронтации, вы получите конфронтацию”.

