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Милей - Конгрессу Аргентины: “Если вы ищете конфронтацию, вы ее получите”
02.03.2024 08:59 MIGnews.com

Милей - Конгрессу Аргентины: “Если вы ищете конфронтацию, вы ее получите”

Президент Аргентины Хавьер Миллей, вступивший в должность в декабре прошлого года, в своем первом выступлении перед членами Аргентинского национального конгресса заявил, что он полон решимости провести реформы, которые он планирует провести “с политической поддержкой или без нее”.

“Мы собираемся изменить страну к лучшему, с поддержкой политических лидеров или без нее, используя все политические ресурсы правительства”.

Позже он предупредил членов Конгресса: “Если вы ищете конфронтации, вы получите конфронтацию”.
 

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