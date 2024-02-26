



Микки Рурк объявил аукцион с флагом Украины с подписью Залужного

Известный голливудский актер Микки Рурк объявил сбор средств в поддержку народа Украины через свой Instagram.



Микки опубликовал видео, на котором можно увидеть, как бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подписывает сине-желтый флаг, а в конце видео он благодарит за поддержку на английском языке.

По словам Рурка, флаг будет разыгран. Каждый желающий сможет испытать свою судьбу, пожертвовав не менее 25 долларов в помощь украинской армии.Благотворительный розыгрыш продлится две недели, до 8 марта. 10 марта организаторы объявят имя победителя.