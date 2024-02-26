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Микки Рурк объявил аукцион с флагом Украины с подписью Залужного
26.02.2024 00:30 MIGnews.com

Микки Рурк объявил аукцион с флагом Украины с подписью Залужного

Известный голливудский актер Микки Рурк объявил сбор средств в поддержку народа Украины через свой Instagram.

Микки опубликовал видео, на котором можно увидеть, как бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подписывает сине-желтый флаг, а в конце видео он благодарит за поддержку на английском языке.

 
По словам Рурка, флаг будет разыгран. Каждый желающий сможет испытать свою судьбу, пожертвовав не менее 25 долларов в помощь украинской армии.
 
Благотворительный розыгрыш продлится две недели, до 8 марта. 10 марта организаторы объявят имя победителя.
 

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