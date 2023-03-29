



МИД Швеции вызвал посла России из-за угроз о вступлении в НАТО

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за заявления с угрозами относительно вступления Швеции в НАТО, сообщает шведский телеканал SVT.



Поводом для решения МИД стал пост, опубликованный российским посольством во вторник вечером. В нем говорится о возможных негативных последствиях вступления Швеции в НАТО.



В посте, среди прочего, говорится о том, что "новые члены враждебного блока станут легитимной мишенью для российских ответных мер, в том числе военных".



"Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы он четко высказался против этой очевидной попытки влияния", - сообщил министр иностранных дел Тобиас Бильстрьом.



Министр добавил, что политику безопасности Швеции определяет Швеция и никто другой.



Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, но пока заявку не ратифицировали Венгрия и Турция.