



МИД Литвы требует от Беларуси остановить строительство АЭС

МИД Литвы направил Беларуси ноту с требованием остановить строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) до решения вопросов ядерной безопасности.

"Подготовка Беларуси к запуску второго энергоблока атомной электростанции, который имеет дефекты, укрывательство от общественности инцидентов и дефектов свидетельствуют о безответственном поведении относительно ядерной энергии и представляют ядерную угрозу для всего региона", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ланд.

Литва давно критикует строительство БелАЭС, которое ведется в 50 км от литовской столицы. Вильнюс считает станцию потенциально ​​опасной, хотя белорусская сторона ведет строительство во взаимодействии с МАГАТЭ.



БелАЭС строят рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".



Первый энергоблок приступил к работе в ноябре 2020 года. На втором энергоблоке в конце декабря 2022 стартовал этап физического пуска, его запланировано включить в сеть в апреле, а в октябре – ввести в промышленную эксплуатацию.



Минск рассматривает возможность строительства дополнительных энергоблоков БИАЭС.