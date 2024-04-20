



МИД Ирана назвал сообщение об ударе Израиля "детской забавой”

Министр иностранных дел Ирана считает, что израильский удар в ответ на беспрецедентную атаку иранских ракет и беспилотников - детская забава. По его словам, Тегеран не будет отвечать, если только не будут затронуты иранские "интересы".



"То, что произошло... не было атакой", - заявил министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан в интервью NBC News.



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"Это был полет двух или трех квадрокоптеров, которые находятся на уровне игрушек, которыми пользуются наши дети в Иране".



Он добавляет, что "до тех пор, пока израильский режим не предпримет новую авантюру против интересов Ирана, мы не будем реагировать".

