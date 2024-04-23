



МИД Ирана назвал санкции ЕС "достойными сожаления"

"Санкции Европейского союза, объявленные после нападения Ирана на Израиль, вызывают "сожаление", поскольку страна действовала в целях самообороны", - заявил в своем заявлении министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.



Иран запустил более 300 беспилотников и ракет по Израилю в ответ на предполагаемую бомбардировку Израилем комплекса своего посольства в Дамаске.



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В понедельник министры иностранных дел стран ЕС достигли принципиальной договоренности о расширении санкций в отношении Ирана, согласившись распространить ограничительные меры на экспорт Тегераном оружия, любых беспилотников и ракет в пользу иранских прокси и России.



"Прискорбно видеть, как ЕС быстро принимает решение о применении дополнительных незаконных ограничений против Ирана только потому, что Иран воспользовался своим правом на самооборону перед лицом безрассудной агрессии Израиля", - говорит Амир-Абдоллахиан, а затем призывает ЕС вместо этого применить санкции против Израиля.

