Новости » Политика
МИД Ирака вручил ноту протеста американскому дипломату
03.02.2024 13:21 Алина Груднева

МИД Ирака вручил ноту протеста американскому дипломату

Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах США в связи с ночными ударами по объектам проиранских боевиков.

Внешнеполитическое ведомство вручило американскому дипломату ноту протеста.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Тем временем, иракский парламент призвал к скорейшей договоренности о выводе иностранных войск из страны.

Ранее премьер Ирака сообщил, что в результате ночных ударов погибли минимум 16 человек,  ранены еще 25, в том числе, мирные жители.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы