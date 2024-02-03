



МИД Ирака вручил ноту протеста американскому дипломату

Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах США в связи с ночными ударами по объектам проиранских боевиков.



Внешнеполитическое ведомство вручило американскому дипломату ноту протеста.



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Тем временем, иракский парламент призвал к скорейшей договоренности о выводе иностранных войск из страны.



Ранее премьер Ирака сообщил, что в результате ночных ударов погибли минимум 16 человек, ранены еще 25, в том числе, мирные жители.