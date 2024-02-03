МИД Ирака вручил ноту протеста американскому дипломату
Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах США в связи с ночными ударами по объектам проиранских боевиков.
Внешнеполитическое ведомство вручило американскому дипломату ноту протеста.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Тем временем, иракский парламент призвал к скорейшей договоренности о выводе иностранных войск из страны.
Ранее премьер Ирака сообщил, что в результате ночных ударов погибли минимум 16 человек, ранены еще 25, в том числе, мирные жители.