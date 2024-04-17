



МИД Иордании: Мы бы действовали так же, если бы атака исходила из Израиля

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил в интервью CNN, что Иордания стремится к деэскалации напряженности в регионе после ракетной атаки Ирана на Израиль с использованием беспилотников.



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Сафади сказал, что реакция Иордании на воскресную атаку, в ходе которой иорданские ВВС сбили несколько иранских беспилотников в своем воздушном пространстве, была бы одинаковой, независимо от того, исходила ли угроза из Ирана, Израиля или откуда-то еще.

