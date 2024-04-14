



МИД Германии: “Израиль показал, что может себя защитить”

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Израиль показал, что он силен и может защитить себя, отразив иранскую атаку за одну ночь вместе с союзниками.



"Иран изолирован своим агрессивным поведением, с помощью которого он хочет дестабилизировать весь регион", - говорит она.

"А возможности Израиля показали, что Израиль силен, Израиль может защитить себя".



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Бербок призывает Иран воздержаться от дальнейших атак, в том числе через посредников, поскольку эскалация в регионе будет иметь неисчислимые последствия.

