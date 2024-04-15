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МИД четырех европейских стран вызвали послов Ирана "на ковер"
15.04.2024 19:14 Алина Груднева

МИД четырех европейских стран вызвали послов Ирана "на ковер"

 
Министерства иностранных дел Чехии, Германии, Франции и Бельгии вызвали послов Ирана с связи массированной атаков Исламской республики на Израиль.

В ведомствах вручили послам ноты протеста.

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"С величайшей твердостью напомнили об осуждении Францией нападения", — сообщили в пресс-службе МИД Франции.

В Бельгии заявили послу, что нападение Ирана ставит под угрозу региональную стабильность. В ведомствах всех четырех стран призвали все стороны проявлять "максимальную сдержанность".

 
 

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