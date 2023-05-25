



МИД Азербайджана: Мы не позволим Израилю атаковать Иран со своей территории

Азербайджан не вмешивается в конфликты других стран, поэтому не позволит Израилю атаковать Иран со своей территории. Об этом в интервью израильским СМИ заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.



9 канал сообщил, что этот азербайджанский чиновник прибыл в Израиль для участия в конференции “Видение и стратегия в эпоху неопределенности”.



“К сожалению, наши отношения с Ираном находятся на очень низком уровне”, – отметил Рзаев. “Мы, как светское государство, категорически против привнесения религиозного фанатизма в международные отношения”.



Также замминистра заявил, что Азербайджан активно участвовал в восстановлении отношений между Турцией и Израилем.



“Эти две страны – наши старые и добрые друзья”, – сказал Рзаев. “И когда между нашими друзьями возникали разногласия, мы делали все, чтобы они нашли общий язык”.