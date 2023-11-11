



Microsoft: РФ генерирует дезинформацию о Ближнем Востоке

Россия распространяет дезинформацию о ситуации на Ближнем Востоке.



Такое заявление сделал президент Microsoft Брэд Смит, комментируя войну между Израилем и ХАМАСом и роль американского технологического гиганта в содействии миру на международном форуме в Париже.



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По его словам, компания и ее конкуренты боролись с дезинформацией с помощью искусственного интеллекта, путем создания технологических инструментов, которые облегчают обнаружение манипулируемого, модифицированного и измененного контента.



"Мы очень хорошо умеем идентифицировать российскую кампанию, например, когда они пытались сказать людям не делать вакцину от COVID. Или как сегодня, когда мы видим российскую дезинформацию на Ближнем Востоке", — пояснил Смит.