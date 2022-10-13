



Международный уголовный суд будет расследовать ракетную атаку России 10 октября

Международный уголовный суд (МКС) проведет расследование массированной атаки по городам Украины 10 октября. Об этом заявил главный прокурор МКС Карим Хан в интервью CNN.



"Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет способен напугать самых уязвимых", - сказал прокурор. Он заметил, что закон может быть не таким сильным, как бы хотелось многим, но он и не так слаб, как многие думают.



«Закон должен служить вам заверением, что в Украине и других местах будет день расплаты, когда каждый нарушитель, каждое лицо с оружием или ракетами или со способностью совершать террор для самых уязвимых, для наших последующих поколений, поймет, что пришло время закона», - сказал Хан.



Он рассказал, что во время ракетной атаки сотрудники его офиса скрывались в укрытии вместе со многими гражданскими детьми, мужчинами и женщинами.



«Это вопрос, касающийся морали, права, эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины», – подчеркнул Карим Хан.