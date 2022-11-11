



Международный суд в Гааге рассудит Израиль: "Оккупация — это аннексия"

Сегодня вечером, в пятницу Специальный комитет ООН по политике и деколонизации подавляющим большинством голосов одобрил предложение палестинцев, требуя срочного заключения Международного суда ООН в Гааге относительно "юридического значения продолжающейся израильской оккупации". На самом деле смысл решения в том, что Израиль будет судим в Международном Суде.



"За" проголосовали 98 стран, "против" — 17, "воздержались" — 52. Среди противников: США, Италия, Германия, Австралия, Канада, Австрия и Чехия. Количество стран, которые воздержались, было относительно велико, и среди них было много европейских стран. Украина и Россия, однако, проголосовали "за".



Согласно формулировке резолюции, палестинцы просят трибунал определить, что израильская оккупация носит не временный характер, как это предусмотрено резолюцией 242 Совета Безопасности. То есть это не оккупация, которая должна завершиться путем переговоров, основанных на территориальной формуле мира, а постоянная ситуация - фактическая аннексия.



Суд также может рекомендовать ООН, как вести себя по отношению к Израилю, будь то с помощью оперативных мер, введения санкций, бойкотов и т. д. Главной проблемой в Иерусалиме является возможное предоставление легитимности и центральное место движению BDS и инициативам бойкота в различных странах мира.



Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил в своем выступлении перед голосованием, что "международное сообщество находится на распутье — одним нажатием кнопки любое государство-член ООН может стать партнером в разрушении любой надежды на примирение".



"Представленные нам резолюции являются частью длинной серии односторонних антиизраильских резолюций, которые принимаются каждый год. Их цель не содействие миру или поощрение разрешения ситуации. Единственная цель, стоящая за ними, — демонизировать Израиль и снять с палестинцев любую ответственность за их нынешнее положение", добавил Эрдан.



"Призывая к участию Международный суд, палестинцы устраняют любые шансы на примирение. Это поистине абсурд. Палестинцы отвергли любую мирную инициативу, и теперь они хотят привлечь внешний орган под предлогом, что конфликт не был разрешен. Но единственная причина, по которой он не был разрешен - их неприятие. Удовлетворив просьбу Международного Суда о принудительном принятии решения, палестинцы получили прекрасный предлог для продолжения бойкота мирных переговоров, чтобы увековечить конфликт", - заявил постпред Израиля.



"Вовлечение судебного органа в многолетний конфликт только для того, чтобы диктовать требования одной стороны другой, гарантирует еще много лет застоя. Однако, похоже, это именно то, чего хотят палестинцы, поскольку они отвергли любой мирный план, в том числе план раздела ООН 1947 года. Мир не может быть достигнут без двусторонних переговоров с взаимными уступками. Односторонний подход к этому решению исключает любые шансы на примирение", - добавил Эрдан.



По словам Эрдана, "дерзость" решения также выходит за рамки темы мирного процесса: "Эти решения относятся к самому святому месту в иудаизме, Храмовой горе — "Харам аш-Шариф". В его мусульманском названии не невежество или ошибка, а очередная попытка исказить историю и стереть связь между еврейским народом и Иерусалимом. Мы никогда не позволим этому случиться. Палестинцы лишь доказывают, что они отказываются поддерживать свободу вероисповедания".



Заместитель посла США в ООН Ричард Миллс перед голосованием поддержал позицию Израиля: "Коротких путей к независимости нет. Мы отвергаем палестинское предложение и обеспокоены им. Такой шаг отдалит стороны друг от друга. Мы призываем Ассамблею прекратить принимать решения, которые наносят ущерб усилиям во имя мира, и поддержать усилия по продвижению решения о создании двух государств посредством конструктивного диалога".



Американцы и европейцы оказывали давление на палестинцев, чтобы они отозвали решение, но те отказались. Европейская просьба отложить его также была отклонена. Израиль направил палестинцам предупреждающие сообщения о возможной жесткой реакции на этот шаг. Израиль и США просят как можно больше западных стран выступить против решения или воздержаться от голосования, чтобы повлиять на мнение Трибунала в Гааге.



Министерство иностранных дел Чехии объявило еще до голосования, что будет выступать против запроса палестинцев: "Мы никогда не примем отрицание еврейской связи с Храмовой горой. Мы предпочитаем диалог между сторонами одностороннему вмешательству Международного Суда в Ближневосточный мирный процесс".



Высокопоставленный палестинский чиновник вчера сообщил палестинскому информационному агентству "Маан" о давлении, оказываемом США и Израилем, и сказал, что палестинское руководство придерживается своей позиции после того, как они отказались отвечать на их требования. По его словам, важно остановить "атаки израильской оккупации", а возможности, заложенные в обращении к Гааге - это "новый политический горизонт, который приведет к прекращению оккупации".



Палестинское решение должно быть одобрено Генассамблеей ООН в декабре, где палестинцы получат явное автоматическое большинство.Таким образом, Израиль очень скоро может столкнуться с политической "головной болью".

