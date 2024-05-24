Новости » Политика
Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафиах
24.05.2024 16:46 MIGnews.com

Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафиах

Зачитывая постановление Международного суда, председатель этого органа Наваф Салам заявил, что временные меры, предписанные судом в марте, не в полной мере отвечают ситуации, сложившейся в осажденном палестинском анклаве, и что были выполнены условия для принятия нового чрезвычайного постановления.

По его словам, "Израиль должен немедленно прекратить военное наступление" в Рафиахе.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Салам также говорит, что ситуация в Газе ухудшилась с тех пор, как они в последний раз приказали Израилю принять срочные меры для облегчения гуманитарного кризиса.

Салам утверждает, что временные меры, предписанные судом в марте, не в полной мере отвечают ситуации, сложившейся в анклаве в настоящее время.
Суд поддержал просьбу Южной Африки обязать Израиль прекратить наступление в Рафиахе, спустя неделю после того, как Претория потребовала принятия этой меры в рамках дела, обвиняющего Израиль в геноциде.

Суд является высшим органом ООН по рассмотрению споров между государствами. Его решения являются окончательными и обязательными для исполнения, но в прошлом они игнорировались. Суд не имеет полномочий по принудительному исполнению решений.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы