



Международные СМИ: Путин упал с лестницы

Британский таблоид Daily Mail опубликовал информацию о том, что президент РФ В Путин упал с лестницы - и инцидент закончился плачевно для его костюма.



Спускаясь по лестнице Путин оступившись упал на пятую точку, после чего завалившись на бок сполз на пару ступенек ниже. Инцидент произошел на глазах у сотрудников личной охраны президента, которые быстро среагировав поспешили к Путину на помощь. Три сотрудника охраны помогли президенту добраться до ближайшего дивана и вызвали медиков, которые дежурят в резиденции. Медики прибыли в течение нескольких минут, но сразу осмотреть президента не смогли. Путин страдает онкологией органов желудочно-кишечного тракта, в результате чего и так испытывает серьезные проблемы с пищеварением, а в результате падения, как оказалось основной удар пришелся в область копчика, вероятно причинивший резкую боль, спровоцировав непроизвольную дефекацию.



Информация об инциденте взята газетой с телеграм-канала “Генерал СВР”. Вслед за британцами вести о происшествии с Путиным опубликовали множество международных СМИ на разных языках, сопровождая их спекуляциями на тему состояния физического и душевного здоровья лидера РФ.