



Международное собрание посланников Холокоста обсуждает реституцию собственности

Во вторник специальный посланник Великобритании по вопросам пост-Холокоста лорд Пиклз и Всемирная еврейская реституционная организация WJRO организовали первую в истории международную встречу посланников Холокоста, чтобы обсудить первые шаги по созданию сети посланников по всему миру для решения проблем реституции* имущества эпохи Холокоста. Также присутствовали послы, эксперты и другие высокопоставленные лица.



В 2009 году 47 стран, в том числе все девять стран, принявших участие в конференции, одобрили Терезинскую декларацию, в которой признается “важность возмещения или компенсации связанных с Холокостом конфискаций, произведенных в период Холокоста в период с 1933 по 1945 год”. Однако почти через 80 лет после Холокоста была возвращена или компенсирована лишь небольшая часть частной и общественной недвижимой и движимой собственности, незаконно захваченной у еврейских жертв.



В Терезинской декларации также подтверждается “важность восстановления общинной и религиозной недвижимой собственности для возрождения и улучшения еврейской жизни, обеспечения ее будущего, оказания помощи в обеспечении потребностей переживших Холокост и содействия сохранению еврейского культурного наследия”.



На лондонской встрече более 20 международных представителей из 10 стран обсудили, как добиться справедливости для переживших Холокост и их семей, которые не только потеряли близких, но и у которых были конфискованы их дома, предприятия, коммунальная собственность, предметы искусства и культурные ценности во время Холокоста.

“Часто выжившие в Холокосте говорят со мной о личных вещах, таких как книги и ложки. Иногда это единственное свидетельство существования человека на земле. Их награбленные работы тоже на виду – на стенах музеев и частных коллекций. Чаще всего люди не ищут денег — они ищут признания, достоинства”, – сказал лорд Пиклз, специальный посланник по вопросам после Холокоста в Великобритании.

*Реституция в международном праве – форма материального возмещения ущерба в результате неправомерного международного акта путём восстановления состояния, существовавшего до его совершения.