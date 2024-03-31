



Между Арменией и Азербайджаном вновь нарастает напряженность

Азербайджан обвинил Армению в стягивании бронетехники и артиллерии на границу.



Об этом сказано в заявлении министерства обороны страны.



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Уточняется, что на границе замечено интенсивное движение военной техники Армении. В азербайджанском ведомстве предупредили, что любые провокации будут "решительно пресечены".



В ответ министерство обороны Армении опровергло соответствующую информацию, отметив, что она не соответствует действительности.



По словам армянского премьера Никола Пашиняна, Азербайджан "пытается найти повод" для начала новой войны. Он подчеркнул, что Ереван никогда не имел амбиций на четыре приграничных села, на передаче контроля над которыми настаивает Баку.



"Особенно в условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти поводы для начала новой, широкомасштабной войны в регионе", - добавил он.