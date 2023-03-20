



Мерав Михаэли: новое предложение коалиции — ловушка

Глава партии “Авода” Мерав Михаэли говорит, что заявление коалиции о “компромиссе” в ее новом предложении по изменению процесса отбора судей является “выдумкой”.



“Это не план компромисса или план смягчения, это Венгрия и Польша на стероидах. Это полная противоположность принципу разделения власти”, — говорит она.



Она добавляет: “Мы не должны попасть в эту ловушку. Это правительство, как воры в ночи, представило новый обновленный план полного захвата… Верховного суда”.



