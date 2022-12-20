



Мексика предоставила убежище семье бывшего президента Перу

Мексика предоставила убежище семье бывшего президента Перу Педро Кастильо, заявил во вторник министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.



Выступая на пресс-конференции, Эбрард сказал, что Мексика ведет переговоры о безопасном проходе для семьи Кастильо, который быларестован после попытки незаконно распустить Конгресс.



"Им было предоставлено убежище, потому что они находятся на территории Мексики, они в нашем посольстве", — сказал Эбрард.



Эбрард не сказал, сколько или кто из членов семьи Кастильо находится в посольстве Мексики в Лиме. У бывшего лидера двое детей. Он также заботится о младшей сестре жены.



Сам Кастильо пытался бежать в посольство после попытки распустить Конгресс, но, по сообщениям перуанских властей, его задержали до прибытия в посольство.



Президент Перу Дина Болуарте, бывший вице-президент, занявший пост президента после отставки Кастильо, заявила в воскресенье вечером, что министр иностранных дел Перу уже проинформировал ее об этой новости.



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в понедельник , что в Мексике "дверь открыта" для Кастильо и его семьи.



Кастильо в настоящее время находится в предварительном заключении, которое продлится ориентировочно 18 месяцев. Ему предстоит расследование по делу о мятеже и заговоре.

