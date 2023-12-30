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Медведев: в Украине хотят, чтобы РФ превратила центр Киева в подобие Газы
30.12.2023 19:53 Алина Груднева

Медведев: в Украине хотят, чтобы РФ превратила центр Киева в подобие Газы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новой порцией оскорблений в адрес Украины после ударов по Белгороду, которые приписываются ВСУ.

Удары по российскому городу он назвал "террористическим", а гибель людей - "кровавым преступлением от бессилия изменить что-то на фронте".

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"Мы – не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие Газы. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев", - сказал он.

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