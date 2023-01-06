



Медведев: украинцы отвергли протянутую руку "христианского милосердия"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ Украины от "рождественского перемирия".



Об этом он написал в Telegram.



"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество", - написал он.



Медведеву "жалко" людей, лишившихся возможности сходить в церковь на Рождество. Между тем, зампред Совбеза РФ сравнил украинцев со "свиньями".



"А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами. Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать", - резюмировал он.