



Медведев пригрозил Польше "радиоактивным пеплом"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Польше "радиоактивным пеплом".



Такое заявление он сделал в ответ на слова главы МИД Польши, который не исключил возможности американского удара по РФ.



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Ранее Сикорский предупредил Кремль, что по РФ удет нанесен удар, если россияне применят ядерное оружие против Украины.



"Польша должна понимать, что удар американцев по целям РФ будет означать начало мировой войны", - ответил Медведев.