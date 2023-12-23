



Медведев предложил сажать украинцев за салат "Оливье"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Украине сажать украинцев за салат "Оливье" и "Селедку под шубой".



Соответствующим "чувством юмора" она блеснул на своей странице в Telegram.



"Предложения к УК Украины. Дополнить Уголовный кодекс Украины статьей следующего содержания: 1. Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салата сельдь под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределённого круга лиц, равно как их включение в меню предприятий общественного питания, - наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления", - написал он.



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Не забыл Медведев и о пожизненном заключении, предложив сажать за решетку группу лиц по предварительному сговору: "Либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки", - добавил он.



В завершение "юморист" Медведев написал: "Лицо освобождается от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1–3 настоящей статьи, если добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев".