



Медведев назвал Европейский союз "51-м штатом США"

Бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз написал колкости в адрес западных стран.



В своем посте в социальной сети "ВКонтакте" Медведев решил прокомментировать инцидент с видео Урсулы фон дер Ляйен, на котором она говорит о потерях ВСУ. После публикации пост главы Еврокомиссии был отредактирован.



Медведев считает, что все произошло по указке США и назвал ЕС "51-м штатом".



"Неистовая тётка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ в своём твиттере. Сообщение потёрли и отредактировали. Очевидно, что тётушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", - написал Медведев.