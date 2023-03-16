



Медики из Польши получили доступ к Саакашвили

Польская бригада медиков получит доступ к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter в четверг, 16 марта.



"Польской бригаде медиков предоставили доступ к Саакашвили. Даты, когда они поедут в Грузию, пока нет", – написал он со ссылкой на чиновников ЕС.

Йозвяк подчеркнул, что речь идет не о переводе бывшего президента в Польшу или в другую страну, а о предоставлении доступа медикам.



Напомним, 12 марта Саакашвили заявил, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы. До этого Польша заявляла о готовности принять на лечение Саакашвили.



Также Европарламент потребовал освободить Саакашвили и отпустить его на лечение за границу.

