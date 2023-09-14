



Маск встретится с Нетаниягу в Кремниевой долине



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с владельцем X Илоном Маском в понедельник, 18 сентября, в Кремниевой долине. Об этом сообщила газета Washington Post.



По данным издания, встреча является последним шагом в кампании еврейских друзей и союзников Маска, направленной на предотвращение растущей критики вокруг увеличения антисемитских высказываний на X.

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Группы по защите гражданских прав, в том числе Центр по борьбе с цифровой ненавистью и Антидиффамационная лига (ADL), опубликовали выводы о том, что объем разжигающих ненависть высказываний на X резко вырос под руководством Маска.



Центр по противодействию цифровой ненависти заявил, что ежедневное использование расовых оскорблений в отношении чернокожих при Маске в три раза превышает средний показатель 2022 года, а количество оскорблений в отношении геев и трансгендеров выросло на 58% и 62% соответственно.



