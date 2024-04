Маск о выделении Штатами помощи Украине и Израилю: бесконечная война

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал признятие Палатой представителей закона о выделении военной помощи Украине и Израилю.



Соответствующий комментарий под одним из постов о новом пакете помощи он опубликовал в соцсети Х.



"Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях", - посетовал Маск.

Elon Musk, responded to the approval of aid to Kyiv by the US House of Representatives. He expressed concern about the lack of a strategy to exit the Russian-Ukrainian conflict.



