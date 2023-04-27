



В Иерусалиме прошел "Марш миллиона": детали и кадры с высоты птичьего полета

Вечером, 27 апреля, в Иерусалиме состоялся "марш миллиона" в поддержку правовой реформы.



С вершины торгового центра Cinema City было видно, как огромная толпа людей растянулась в центре города в четырех направлениях.



По данным израильских СМИ, основная часть митинга финансировалась "Ликудом" и "Религиозным сионизмом".



מטורף!! הפגנת המיליון כעת בירושלים דורשים רפורמה משפטית!



שר המשפטים יריב לוין החל לנאום כעת: למעלה משני מיליון ישראלים יצאו לפני מספר חודשים למשאל עם והצביעו בעד רפורמה משפטית קיבלנו 64 מנדטים כדי לתקן את העוול לא עוד בית משפט ששופטיו נמצאים מעל הכנסת ומעל הממשלה. pic.twitter.com/PBOdDR6oAB — יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) April 27, 2023

על אף הקריאה לא להגיע להפגנה: @AkivaWeisz מדווח על הגעתם של מפגינים חרדים#חדשותהערב pic.twitter.com/AypamMX1Ui — כאן חדשות (@kann_news) April 27, 2023