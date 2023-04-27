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В Иерусалиме прошел "Марш миллиона": детали и кадры с высоты птичьего полета
27.04.2023 20:33 Алина Груднева

В Иерусалиме прошел "Марш миллиона": детали и кадры с высоты птичьего полета

Вечером, 27 апреля, в Иерусалиме состоялся "марш миллиона" в поддержку правовой реформы.

С вершины торгового центра Cinema City было видно, как огромная толпа людей растянулась в центре города в четырех направлениях.

По данным израильских СМИ, основная часть митинга финансировалась "Ликудом" и "Религиозным сионизмом".
 

Данные о количестве демонстрантов, пришедших на "марш миллиона" разнились. По версии 13-го канала, на мероприятие пришли 92 тысячи человек. В свою очередь, 14-й канал оценивает толпу в 200 тысяч. 12-й канал, озвучивая оценку компании Saitex по состоянию на 19:20, сообщал о 80 тысячах протестующих.

Позже 12-й канал со ссылкой на источник в полиции сообщил, что явка составила от 150 до 200 тысяч человек. Аналогичную цифру в правоохранительных органах назвали в комментарии Walla. По оценкам СМИ, это - крупнейшая демонстрация за последние 30 лет.

Чтобы приветствовать министра юстиции Ярива Левина, продвигающего план реформы, демонстранты зажгли фонарики на своих мобильных телефонах, скандируя: "Народ требует судебной реформы".
 
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был впечатлен явкой на сегодняшнюю демонстрацию в поддержку правовой реформы. "Я глубоко тронут невероятной поддержкой правого лагеря, который проводит сегодня в Иерусалиме массовый митинг.  Мы, все 64 мандата, приведшие к победе на выборах, граждане первого сорта! Это очень согревает сердце, я благодарю каждого из вас", - сказал он.

В свою очередь, выступая перед демонстрантами, министр юстиции Ярив Левин сказал, что убежден в возможности достичь широкого консесунса.

"Присоединяйтесь к нам, чтобы у нас был суд, который наказывает насильников, а не ищет способов облегчить им жизнь. Суд, который заботится о пожилой женщине на юге Тель-Авива, а не о нелегалах, причиняющих ей вред. Нам нужен суд, который не освобождает насильников и не дает права семьям террористов", - добавил он.

Следом за ним председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман подчеркнул, что без проведения реформы израильтянам не удастся преодолеть разногласия.

"Без судебной реформы мы продолжим принимать законы о лишении террористов гражданства, и БАГАЦ скажет "нет". Без реформы мы продолжим принимать законы для обеспечения безопасности жителей и борьбы с нелегальными мигрантами, а БАГАЦ скажет "нет". Важно исправить это и важно достичь соглашения, но мы не должны сдаваться", - сказал он.
 

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