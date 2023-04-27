В Иерусалиме прошел "Марш миллиона": детали и кадры с высоты птичьего полета
Вечером, 27 апреля, в Иерусалиме состоялся "марш миллиона" в поддержку правовой реформы.
С вершины торгового центра Cinema City было видно, как огромная толпа людей растянулась в центре города в четырех направлениях.
По данным израильских СМИ, основная часть митинга финансировалась "Ликудом" и "Религиозным сионизмом".
Данные о количестве демонстрантов, пришедших на "марш миллиона" разнились. По версии 13-го канала, на мероприятие пришли 92 тысячи человек. В свою очередь, 14-й канал оценивает толпу в 200 тысяч. 12-й канал, озвучивая оценку компании Saitex по состоянию на 19:20, сообщал о 80 тысячах протестующих.
מטורף!! הפגנת המיליון כעת בירושלים דורשים רפורמה משפטית!— יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) April 27, 2023
שר המשפטים יריב לוין החל לנאום כעת: למעלה משני מיליון ישראלים יצאו לפני מספר חודשים למשאל עם והצביעו בעד רפורמה משפטית קיבלנו 64 מנדטים כדי לתקן את העוול לא עוד בית משפט ששופטיו נמצאים מעל הכנסת ומעל הממשלה. pic.twitter.com/PBOdDR6oAB
Позже 12-й канал со ссылкой на источник в полиции сообщил, что явка составила от 150 до 200 тысяч человек. Аналогичную цифру в правоохранительных органах назвали в комментарии Walla. По оценкам СМИ, это - крупнейшая демонстрация за последние 30 лет.
Чтобы приветствовать министра юстиции Ярива Левина, продвигающего план реформы, демонстранты зажгли фонарики на своих мобильных телефонах, скандируя: "Народ требует судебной реформы".
על אף הקריאה לא להגיע להפגנה: @AkivaWeisz מדווח על הגעתם של מפגינים חרדים#חדשותהערב pic.twitter.com/AypamMX1Ui— כאן חדשות (@kann_news) April 27, 2023
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был впечатлен явкой на сегодняшнюю демонстрацию в поддержку правовой реформы. "Я глубоко тронут невероятной поддержкой правого лагеря, который проводит сегодня в Иерусалиме массовый митинг. Мы, все 64 мандата, приведшие к победе на выборах, граждане первого сорта! Это очень согревает сердце, я благодарю каждого из вас", - сказал он.
В свою очередь, выступая перед демонстрантами, министр юстиции Ярив Левин сказал, что убежден в возможности достичь широкого консесунса.
"Присоединяйтесь к нам, чтобы у нас был суд, который наказывает насильников, а не ищет способов облегчить им жизнь. Суд, который заботится о пожилой женщине на юге Тель-Авива, а не о нелегалах, причиняющих ей вред. Нам нужен суд, который не освобождает насильников и не дает права семьям террористов", - добавил он.
Следом за ним председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман подчеркнул, что без проведения реформы израильтянам не удастся преодолеть разногласия.
"Без судебной реформы мы продолжим принимать законы о лишении террористов гражданства, и БАГАЦ скажет "нет". Без реформы мы продолжим принимать законы для обеспечения безопасности жителей и борьбы с нелегальными мигрантами, а БАГАЦ скажет "нет". Важно исправить это и важно достичь соглашения, но мы не должны сдаваться", - сказал он.