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Ротман: без реформы мы не преодолеем разногласий
27.04.2023 20:51 Алина Груднева

Ротман: без реформы мы не преодолеем разногласий

Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман выступил на "марше миллиона" в Иерусалиме.

"Без правовой реформы мы никогда не сможем преодолеть разногласия в стране", - сказал он.

По словам Ротмана, народ Израиля жаждет "исправлений несправедливостей" в правовой системе, которые возможны лишь "при наличии решимости и мужества наряду с терпением".

Перед ним также выступил министр юстиции Ярив Левин, выразив уверенность в том, что в этом вопросе возможно достичь широкого консенсуса.
 

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