



Ротман: без реформы мы не преодолеем разногласий

Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман выступил на "марше миллиона" в Иерусалиме.



"Без правовой реформы мы никогда не сможем преодолеть разногласия в стране", - сказал он.



По словам Ротмана, народ Израиля жаждет "исправлений несправедливостей" в правовой системе, которые возможны лишь "при наличии решимости и мужества наряду с терпением".



Перед ним также выступил министр юстиции Ярив Левин, выразив уверенность в том, что в этом вопросе возможно достичь широкого консенсуса.

