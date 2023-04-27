



Левин на "марше миллиона": нам нужен справедливый суд

Министр юстиции Ярив Левин выступил на "марше миллиона" в поддержку правовой реформы в Иерусалиме.



Он сказал демонстрантам, что убежден в возможности достичь консенсуса относительно этого вопроса.



По словам Левина, противники утверждают, что реформа нацелена на то, чтобы демонтировать БАГАЦ.



"На самом деле все наоборот. В этой реформе нет ничего, что нарушало бы права человек. Нет большей лжи, чем слова о том, что "если пройдет реформа - будет диктатура", - подчеркнул он.



Левин отдельно обратился к Мейрав Михаэли и ее соратникам, которые "переодеваются в рабынь".



"Присоединяйтесь к нам, чтобы у нас был суд, который наказывает насильников, а не ищет способов облегчить им жизнь. Суд, который заботится о пожилой женщине на юге Тель-Авива, а не о нелегалах, причиняющих ей вред. Нам нужен суд, который не освобождает насильников и не дает права семьям террористов", - добавил он.



По словам министра, у коалиции есть 64 мандата на то, чтобы "исправить несправедливость". Он обвинил оппозицию в том, что та отказывается от предметных переговоров.

