Новости » Политика
Нетаниягу о явке на "марше миллиона": глубоко тронут
27.04.2023 20:47 Алина Груднева

Нетаниягу о явке на "марше миллиона": глубоко тронут

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил участников "марша миллиона" в Иерусалиме, которые вышли для того, чтобы поддержать правовую реформу.

"Я глубоко тронут невероятной поддержкой правого лагеря, который проводит сегодня в Иерусалиме массовый митинг.  Мы, все 64 мандата, приведшие к победе на выборах, граждане первого сорта! Это очень согревает сердце, я благодарю каждого из вас", - сказал он.

По разным оценкам, на демонстрацию пришли от 90 до 200 тысяч человек.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы