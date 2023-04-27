Нетаниягу о явке на "марше миллиона": глубоко тронут
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил участников "марша миллиона" в Иерусалиме, которые вышли для того, чтобы поддержать правовую реформу.
"Я глубоко тронут невероятной поддержкой правого лагеря, который проводит сегодня в Иерусалиме массовый митинг. Мы, все 64 мандата, приведшие к победе на выборах, граждане первого сорта! Это очень согревает сердце, я благодарю каждого из вас", - сказал он.
По разным оценкам, на демонстрацию пришли от 90 до 200 тысяч человек.
אני מתרגש עמוקות מהתמיכה האדירה של המחנה הלאומי שעלה הערב לירושלים בהמוניו.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 27, 2023
כולנו, 64 מנדטים שהביאו את הניצחון, אזרחים סוג א׳!
חיממתם את ליבי עד מאוד ואני מודה לכל אחד ואחת מכם 🇮🇱❤️ pic.twitter.com/xgrdnJCbuy