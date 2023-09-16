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Марк Милли: снаряды от КНДР Путину не помогут
16.09.2023 21:57 Алина Груднева

Марк Милли: снаряды от КНДР Путину не помогут

Если Россия получит от КНДР в рамках оборонного пакта 152-мм артиллерийские снаряды, то это все равно не поможет РФ в войне против Украины.

По данным газеты The Guardian, такое мнение выразил глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли.

"Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому. Я сомневаюсь, что поставка будет решающей", - сказал он.

По словам Милли, даже если Путин и Ким Чен Ын договорятся о поставках снарядов, остается неясным, когда это произойдет и сколько по количеству получит Россия.

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