



Мансур Аббас: Бен-Гвир считает себя суперменом

Лидер партии "Раам" Мансур Аббас в воскресенье прокомментировал десятки тысяч людей, вышедших на демонстрацию в Тель-Авиве в субботу вечером, и высмеял министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его борьбу с преступностью в арабском секторе.



"Демонстрация была впечатляющей и мощной. Там были десятки тысяч людей, евреев и арабов. Судебная система символизирует самую элементарную ценность любой демократической системы. Мы находимся в зоне, в которой мы подвержены влиянию того, как ведут себя другие страны. Мы знаем, как выглядит судебная система в недемократических странах. Нам нужна независимая и сильная судебная система. Этот министр считает себя суперменом, способным решить проблемы", — сказал Мансур в интервью Radio 103FM.



Офис министра национальной безопасности Бен-Гвира заявил в ответ: "Министр совершил поездку по югу страны, где арабские граждан, жители Рахата и диаспоры, просили его спасти юг. Они сказали министру, что надеются, что ему удастся восстановить безопасность. Мансуру Аббасу пора заняться удовлетворением основных потребностей арабских граждан, а не поддерживать палестинский национализм".

