



Макрон все же примет отставку премьера Франции, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон все же намерен принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя.



Об этом сообщает France Info со ссылкой на источника.



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Ожидается, что отставку Атталя Макрон примет 16 июля. Уточняется, что решение было принято на встрече в Елисейском дворце, которая состоялась 12 июля.



Что примечательно, этого президент Франции не сделал на прошлой неделе, когда премьер подал соответствующее прошение после второго тура досрочных парламентских выборов.