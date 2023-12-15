Новости » Политика
Макрон сказал, в каком случае возобновит диалог с Путиным
15.12.2023 19:17 Алина Груднева

Макрон сказал, в каком случае возобновит диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, но только если тот сам продемонстрирует желание построить крепкий мир.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Это не я начал войну в одностороннем порядке, нарушая договоры, на которые согласился. И не Франция решила совершить военные преступления в Украине, сделав дискуссии практически невозможными", - сказал Макрон.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

По словам французского лидера, если говорить серьезно, то номер его телефона не изменился.

"Если у президента Путина есть готовность к диалогу и серьезные предложения по продвижению вперед и выходу из конфликта и построению крепкого мира, то есть уважающего международное право, а значит, украинские интересы и суверенитет, я приму звонок", - добавил Макрон.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы