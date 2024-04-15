



Макрон: реакция Ирана на удар по Дамаску была непропорциональной

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил атаку Ирана на Израиль.



"Реакция Ирана на убийство высокопоставленного чиновника в Дамаске была непропорциональной", - сказал он.



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По словам Макрона, будет сделано все возможное, чтобы предотвратить эскалацию.



"Мы сделаем все, чтобы убедить Израиль в том, что ему не нужно отвечать на иранское нападение. Израильская сторона должна обеспечить свою защиту, насколько это возможно", - отметил он.



Французский лидер также сообщил, что намерен побеседовать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу по этому поводу.