



Макрон призвал к восстановлению порядка в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Новую Каледонию, где вспыхнули беспорядки из-за стремления коренного населения к независимости.



По данным АР, он сказал журналистам, что необходимо восстановить спокойствие.



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"Мое желание, как и желание моих министров и правительства, – быть вместе с народом и увидеть возвращение к миру, спокойствию и безопасности как можно быстрее", – подчеркнул Макрон.



Он призвал местных лидеров возобновить переговоры и выразил благодарность силам безопасности.



В результате беспорядков в Новой Каледонии погибли минимум шесть человек, более 280-ти арестованы.