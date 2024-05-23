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Макрон призвал к восстановлению порядка в Новой Каледонии
23.05.2024 12:35 Алина Груднева

Макрон призвал к восстановлению порядка в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Новую Каледонию, где вспыхнули беспорядки из-за стремления коренного населения к независимости.

По данным АР, он сказал журналистам, что необходимо восстановить спокойствие.

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"Мое желание, как и желание моих министров и правительства, – быть вместе с народом и увидеть возвращение к миру, спокойствию и безопасности как можно быстрее", – подчеркнул Макрон.

Он призвал местных лидеров возобновить переговоры и выразил благодарность силам безопасности.

В результате беспорядков в Новой Каледонии погибли минимум шесть человек, более 280-ти арестованы.

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