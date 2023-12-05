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Макрон пригласил к себе Орбана из-за Украины
05.12.2023 18:37 Алина Груднева

Макрон пригласил к себе Орбана из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы уладить с ним вопрос о переговорах на предстоящем саммите относительно вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

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По их словам, Макрон не теряет надежды на то, что Орбана еще можно убедить в том, чтобы Венгрия поддержала вступление Украины в ЕС. 

Источники добавляют, что в Елисейском дворце относительного этого вопроса есть определенный оптимизм.

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